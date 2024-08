"Si esto no es crisis, porque en América solemos decir muy rápido que se entra en crisis , porque el Puebla lo rebasó en la tabla general, ¿qué tanto podría llamársele crisis si no le gana al Cruz Azul y a Chivas ?"

Además, Faitelson consideró que el Estadio de la Ciudad de los Deportes no es un lugar adecuado para que las Águilas jueguen de locales ya que la afición no está contenta ahí.

"El América se equivocó en escoger al Estadio Azul, sería local en Guadalajara, no sé si en Monterrey, en Toluca, en Querétaro, a la gente no le gusta el Estadio Azul. Un América vs. Puebla en el Azteca por lo menos lleva 30 mil personas, no fue nadie".