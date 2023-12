"Lo único que podemos reclamarle al América es que no fue brillante, no alcanzó el nivel que tuvo en la temporada rival, pero fue mejor que León a lo largo de la eliminatoria. Lo que sí también podemos reclamar son los temas del arbitraje.

"No fue, a ver no es que no sea limpio, hubo dos jugadas claves, uno en el partido de ida en el fuera de lugar de Henry Martín y otro en la vuelta, la falta de Zendejas sobre Iván Rodríguez que mancharon el pase americanista en los Cuartos de Final y será gran favorito para eliminar al San Luis".