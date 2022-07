Dani Alves: "El futbol mexicano está erróneamente desacreditado"

"Al final, la vida trata bien a la gente que trata bien a la vida, me regala el derecho de venir a jugar con Pumas y en el Camp Nou para despedirme. Me sacaron por la puerta de atrás la penúltima vez, esa vez no fue por atrás porque acabó mi contarto, qué sucede, nada, ciao. No esperaba mucho más, de todos modos firmé por seis meses, los cumplí.