Damm sobre eLiga: "Nunca me consideraron y no pienso participar"

El futbolista de Tigres , Jürgen Damm , anunció mediante sus redes sociales que no participará en la eLiga MX porque su equipo no lo ha considerado para ninguna actividad desde que anunció su salida a la MLS.

"Por lo mismo decidí salir , hay más y mejores jugadores en mi posición y uno tiene que ser autocrítico, tomar decisiones y no caer en zona de confort. Yo acepto mi deuda y no lloro en redes para escudarme".

“El caso de Jürgen es un caso ya cerrado, él ya manifestó la postura y la verdad que nosotros debemos seguir adelante. Ojalá que no necesitemos contar con él para los dos torneos. Tenemos un equipo bastante competitivo y basto, y si él ya se bajó del barco, que Dios lo bendiga”.

A lo que Damm respondió que "nunca me bajé del barco, solo les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato". A raíz de esto, el jugador no ha tenido participación en el equipo.