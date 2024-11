Cuándo es el partido Chivas vs. Atlas de Play-In en la Liga MX

Chivas vs. Atlas se enfrentan en una nueva edición del Clásico Tapatío en instancias finales de la Liga MX , esta vez como parte del Play-In del Apertura 2024 en busca del último boleto a los Cuartos de Final del semestre.

El Guadalajara no alcanzó el pase directo a los Cuartos de Final tras caer en casa frente al Atlético de San Luis en la última jornada del torneo regular, por lo que hora deberá enfrentar el primero de dos partidos de Play-In.

Cuándo es el Clásico Tapatío Chivas vs. Atlas de Play-In en la Liga MX

El ganador del partido Chivas vs. Atlas del Play-In de la Liga MX no avanzará aún a los Cuartos de Final, deberá enfrentar al perdedor del Play-In entre Tijuana vs. América para entonces sí meterse entre los mejores ocho.