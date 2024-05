No más fantasmas, no más demonios, Cruz Azul se sacudió al menos sus conflictos y pasados tormentosos con un rival acorde como Pumas en la Liguilla del Clausura 2024 , uno de los equipos que traen pesadillas en color auriazul a más de uno en el bando celeste.

Esta vez no, no habrá ni traumas ni términos creados con el nombre del Cruz Azul. Aquí está un equipo dirigido por Martín Anselmi que está en pie de lucha por el título, ahora en Semifinales, pero también contra un pasado que, al menos por este domingo, ya no condenó a los de La Noria, quienes igualaron 2-2 este duelo de vuelta de los Cuartos de Final (4-2 global).