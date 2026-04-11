Cruz Azul Gudiño, Palavecino y Rotondi apuntan al once inicial para el Cruz Azul vs. América Tras el último entrenamiento en La Noria, se anticipa la posibilidad de ver algunos cambios importantes en la alineación de Nicolás Larcamón.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Ojo, América: Larcamón planea estos cambios para el Clásico Joven

A un día del Clásico Joven ante América, Cruz Azul parece ya vislumbrar el que podría ser su once titular, l uego de lo que se pudo apreciar en el último entrenamiento en La Noria y con el que se podrían anticipar algunos regresos importantes.

El principal cambio apunta en la portería en donde permanecía la duda sobre si se le daría confianza a Kevin Mier y parece que Larcamón ya se ha decidido. De acuerdo con información del reportero de TUDN, Adrián Esparza todo apunta a que Andrés Gudiño regrese.

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Además, también se anticipa un posible regreso de Palavecino quien había sido suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Finalmente, de acuerdo con la misma información, Rotondi se estuvo probando en el equipo titular, por lo que podría ser la sorpresa en la alineación.

LA NORIA VIVE 'BANDERAZO' PREVIO AL CLÁSICO JOVEN

Previo al juego contra América, La Sangre Azul estuvo presente en el entrenamiento celeste en donde se les vio alentando a los jugadores en medio de un ambiente festivo.