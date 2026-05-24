Liga MX Cruz Azul quiere cambiar la historia tras empatar en la ida ante Pumas La Máquina busca levantar la décima en el Olímpico Universitario tras empatar sin goles en el estadio Ciudad de los Deportes

Video Así le va a Cruz Azul en la final de vuelta tras empatar en la ida

Cruz Azul busca frente a los Pumas romper esa mala racha que tiene en finales tras empatar en el juego de ida, luego de la igualada sin goles en el estadio Ciudad de los Deportes frente a los Universitarios.

Y es que a la Máquina le ha costado ser campeón cuando no logra salir con alguna ventaja en el marcador en la ida.

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En torneos cortos, Cruz Azul ha perdido tres finales tras empatar en el juego de ida, que fueron en el Invierno 1999 contra Pachuca; Apertura 2018 y Clausura 2024 ante América.

Mientras que en torneos largos los Celestes tienen saldo a favor con dos triunfos, uno precisamente ante Pumas, y una derrota.

Las dos veces que se consagró campeón fueron en la temporada 1973-1974 ante León y en 1978-1979 cuando vencieron a los Universitarios. Mientras que la derrota fue en la 1994-1995 contra el Necaxa.

Ahora la Máquina busca consagrarse campeón del Clausura 2026 en la cancha del estadio Olímpico Universitario para sumar su décimo título en el futbol mexicano.

ASÍ LE HA IDO A CRUZ AZUL CUANDO EMPATA EN LA FINAL DE IDA

Cruz Azul tiene récord perdedor cuando empata en el juego de ida de una final al tener cuatro subcampeonatos por dos títulos, y ante Pumas busca emparejar un poco la balanza.