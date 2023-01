"El tema de Julio: los dos partidos que no participó y una sanción económica, eso fue lo que internamente manejamos. Volviendo a lo futbolístico, hizo un buen partido. Es un buen futbolista que cometió una equivocación, no tiene nada que ver con lo que ha especulado tanto y que el tema volvió a reverdecer con lo que pasó con este muchacho Alves. Pero no tiene nada que ver un delito legal con una equivocación moral, son dos cosas muy distantes", manifestó frente a los medios de comunicación.