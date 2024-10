La intención de que Gonzalo Piovi , central del Cruz Azul , se incorpore a las filas del Boca Juniors para seguir los pasos del técnico Fernando Gago no resultan tan sencillas como fue la salida del estratega de Chivas al club argentino.

El reportero añadió que Gonzalo Piovi es feliz en México, su familia también lo está y habló con la directiva Celeste. “Yo estoy feliz, no me quiero mover y en la directiva están contentos y tranquilos, porque su jugador no tiene interés en salir del equipo”, agregó Adrián Esparza.