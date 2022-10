En Cruz Azul aseguran que están para campeones, van por el León, pero quieren al América

“Sí tenemos el deseo de jugar contra América, queremos darle la vuelta a la página y más que nada por nosotros porque todavía tenemos espina y gracias a Dios en el fútbol siempre hay revanchas. A otros equipos les tocó pagarla y que mejor que la pague el que nos las hizo, a mí me gustaría enfrentarlos porque pasan de ser una historia negativa. Me encantaría enfrentarme contra América porque hay mucha rivalidad y la historia ha estado pesada últimamente porque no se nos ha dado ganar las últimas finales. Me encantaría jugar contra ellos y darle vuelta a todo lo que se ha dado en los últimos años y no solo en el último partido. Ojalá sea una final o una semifinal, donde sea y que gane el mejor, estoy convencido que vamos a llegar mejor para darle vuelta esta historia”, afirma el mediocampista.