Liga MX Cruz Azul anuncia nueva línea de ropa conmemorativa por sus 100 años de vida La Máquina anunció una nueva colección de ropa conmemorativa como parte de su 99 aniversario, la primera de varias hacia la celebración de sus 100 años.

Video Cruz Azul anuncia nueva línea de ropa conmemorativa rumbo a su Centenario

Cruz Azul anunció, a un día de la Final de ida ante Pumas, una nueva línea de ropa conmemorativa por su 99 aniversario, la primera de una serie de prendas especiales por sus 100 años de vida.

La colección fue anunciada por La Máquina a través de sus redes sociales en asociación con la marca española Coolligan que de inicio consta de seis prendas hacia su Centenario. Las prendas son:

PUBLICIDAD

Un jersey Azul, inspirada en el Ascenso de 1964.

Un jersey Blanco, inspirado en los primeros equipos de 1932.

Un jersey Rojo de portero, inspirado en Miguel Marín.

Una sudadera Azul, inspirada en los 60’s.

Un conjunto de sudadera Blanca y pants Azul, inspirado en Ignacio Trelles.

CRUZ AZUL ADELANTA CELEBRACIONES CON POTENCIAL TÍTULO DE LIGA MX A LA VISTA

La Máquina se mide a Pumas en la Final de la Liga MX Clausura 2026; la ida será este jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, el tercer estadio de La Máquina este semestre que usará como local tras el Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Banorte.