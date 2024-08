Marc Crosas , analista de TUDN, resaltó que no cree que la partida de Uriel Antuna perjudique al Cruz Azul de cara a enfrentar al América en el Clásico Joven del Apertura 2024 .

En Línea de 4 de TUDN, Crosas percibe que Antuna ya no tenía nada qué aportar al conjunto de La Noria y, por el contrario, señaló que hubo buen negocio por parte de los cementeros si es que se pagaron los siete millones de dólares por el también internacional mexicano.

"Antuna no era ni titular para Anselmi, bajó su rendimiento, pero su mente estaba más fuera que dentro.

"AL FUTBOLISTA LOS CLUBES LE DAN UNA PATADA EN EL CULO": CROSAS

Por otra parte, Marc Crosas no cree que haya mucha lealtad entre futbolistas y clubes a la hora de los fichajes en la Liga MX y destacó que, al menos en lo personal, él no cree cuando un elemento se besa el escudo en la playera.

"Al futbolista lo tratamos como mercancía, si le dan una ptada en el culo cuando no lo quieren en su propio club, esto es un negocio para todos, lo que exijo es el profesionalismo, pero si no besas el escudo, mejor...la mayoría de aficionados, con respeto, son tribuneros, la mayoría se compran que el futbolista bese el escudo. Yo no lo compro".