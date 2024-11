Fue un primer tiempo plagado de desaciertos, un gol anulado y un penal no marcado de forma controversial que ponía a las Águilas en un sentimiento de desesperación por la forma en la que se le escapaban los primeros 45 minutos.

Al minuto 67, Rodrigo Aguirre definió su primer gol con remate de cabeza y el segundo tanto con un disparo cruzado ante la salida de Tiago Volpi, que fue determinante al igual que Luis Ángel Malagón para que no hubiera más goles .

No importó que Henry Martín y que Diego Valdés no fueran considerados de última hora por André Jardine ni siquiera en la banca y que Víctor Dávila no entrar de cambio en su vuelta a una convocatoria tras recuperarse de una lesión.