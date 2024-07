"Hace un par de meses, hubo una reunión en Roma entre técnicos, directivos, representantes, y ahí la gente del Girona preguntó: '¿cuál es la situación del Chino Huerta?' Punto, no más. No hay nada sobre la mesa”, reiteró Celorio descartando que exista una oferta formal por el mexicano.

El reportero agregó que en la misma reunión surgió una posibilidad del futbol griego, pero no se concretó porque no cumplió con las expectativas ni de Pumas ni del jugador, y reveló el nombre de un club top donde sonó Huerta.

“También un equipo en Grecia preguntó, mandó una oferta. No era satisfactoria ni para el club ni para el Chino y se desechó. En ese mismo Summitt, gente del Liverpool también preguntó por él, pero no mandó oferta, ni nada. Solamente eso”, agregó e insistió que el seleccionado mexicano no es prioridad para el equipo español.