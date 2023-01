Liga MX: horario y dónde ver en vivo el Cruz Azul vs. Rayados

Cuándo ver el Cruz Azul vs. Rayados: sábado 14 de enero.

Por dónde ver el Cruz Azul vs. Rayados: el partido lo puedes seguir en vivo en Estados Unidos por Univisión, TUDN, TUDN.com y la app. En México síguelo por Las Estrellas, TUDN y ViX.

A qué hora ver el Cruz Azul vs. Rayados: En Estados Unidos comienza a las 6:00 PM tiempo del Este, 5:00 PM tiempo del Centro y 3:00 PM tiempo del Pacífico. En México será a las 5:00 PM tiempo del centro de México.