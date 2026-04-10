Liga MX Clásico Joven: Willer Ditta advierte que Cruz Azul saldrá a "comerse" la cancha El defensa se dijo consciente de la importancia del Clásico Joven y en un momento crucial en la Liga MX.

Video Willer Ditta resalta que el Cruz Azul enfrentará al América a la altura de un Clásico Joven

Willer Ditta, jugador de Cruz Azul, dejó un mensaje especial de cara al Clásico Joven ante el América en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En entrevista exclusiva para TUDN, Ditta señaló que, a pesar del tropiezo en la Concacaf Champions Cup ante el LAFC, el conjunto cementero saldrá a "comerse la cancha" en el partido ante América.

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"Estos partidos se juegan de otra forma, tienen otro sabor, sabemos como son las partidos contra el América. Es un equipo con mucha jerarquía, con buenos jugadores y nosotros pensando en las cosas que estamos haciendo buen en la que no nos ha salido bien. Mentalizarnos en poder recuperarnos de buena forma y el sábado salir a comernos la cancha y salir a hacer todo nuestro trabajo", dijo el elemento sudamericano.

El América regresará al Estadio Banorte después de casi dos años, y de hecho, este partido también será un regreso para el conjunto de Cruz Azul, que también disputó el último partido a nivel de clubes en ese recinto en la Final del Torneo Clausura 2024 ante las Águilas.

"El hecho de querer jugar estos partidos, defender que estamos segundos en la tabla, es lo que nos motiva y nos inyecta esa pasión y ese fugo para poder encarar el partido de la forma que lo vamos a jugar. Vamos a regresar a un estadio donde hace mucho no jugamos, con un rival importante.

"El equipo está muy mentalizado en que en este partido hay que hacer muchas cosas que hemos dejado de hacer, que no nos han dado los resultados positivos, para poder llegar al resultado que queremos y seguir encarando el torneo de la mejor forma", agregó.

Por último, Ditta reconoció que los viajes entre ambas competencias, Liga MX y Concacaf Champions Cup, ha influido en el desempeño de la escuadra dirigida por Nicolás Larcamón, aunque descartó que esto sea una excusa para competir a plenitud.