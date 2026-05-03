Liga MX Christian Ebere dedica los goles que marcó en Liguilla ante Atlas a su mamá El delantero de Cruz Azul afirmó que no tuvo miedo ante Camilo Vargas en el penalti decisivo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video La dedicatoria especial del futbolista Christian Ebere

Cruz Azul salió de la cancha de Atlas con la victoria de 3-2 en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, en donde Christian Ebere marcó un doblete.

El mismo delantero de la Máquina nos reveló que los dos goles se los dedicó a su madre, quien recientemente falleció.

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“ Yo dediqué esos goles para mi madre que falleció, ya una semana ahora y dediqué esos goles para ella”.

Sobre la segunda anotación que marcó, la cual fue por la vía penalti, Ebere comentó que no tuvo miedo ante Camilo Vargas.

“Bien, soy una persona bien tranqui en los penales, yo no tengo miedo para patear penalti y bien tranquilo”.

Finalmente, el jugador nigeriano señaló que son un equipo y como tal se apoyan dentro y fuera del campo, ahora les tocará preparar el juego que viene.

“ Somos un equipo y si cualquiera tiene que tocarme a mí yo voy a dar mi todo y si les toca a mis compañeros yo apoyar, somos un equipo”.

“Si, es difícil, igual también seguimos adelante y buscamos nuestro objetivo. Si, es muy importante, seguimos trabajando y preparar para el que viene”.