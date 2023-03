Miguel Layún habla de los pasajes que han fortalecido su carrera de cara al Chivas vs. América

“El segundo fue cuando me diagnosticaron cáncer maligno en uno de mis riñones y me sometí a cirugía, afortunadamente fue diagnosticado muy a tiempo. Gracias a Dios no tuve que pasar por quimios ni radioterapias, pero sí me quedó claro que la vida se puede ir en cualquier segundo y hay que disfrutarla”, recordó Layún a TUDN una vez más como lo hiciera en 2020, un año después de que volviera a México para jugar con Rayados.