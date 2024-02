América necesitaba dar un golpe de autoridad de cara a los Clásicos ante Chivas

· Atlas vs. América, Jornada 10 Clausura 2024, 2 de marzo

· Chivas vs. América, ida de Octavos de Final de Concacaf Champions Cup, 6 de marzo

· América vs. Tigres, Jornada11 Clausura 2024, 9 de marzo

· América vs. Chivas, vuelta de Octavos de Final de Concacaf Champions Cup, 13 de marzo

· Chivas vs. América, Jornada 12 Clausura 2024, 16 de marzo