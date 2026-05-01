Liga MX Oswaldo Sánchez señala que bajas de Chivas sí pesarán en Liguilla Sánchez ve complicado el escenario de Chivas sin cinco titulares en Liguilla, pero espera que la mística se mantenga.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Las Chivas ya se encuentran en Monterrey para enfrentar a Tigres

Oswaldo Sánchez afirmó que a Chivas, sin duda, le vendrá muy mal la ausencia de cinco jugadores de cara a la Liguilla, quienes fueron convocados por Javier Aguirre a la selección nacional; sin embargo, espera que los jóvenes que llenen los huecos puedan mostrar su talento ante el primer escollo: Tigres.

En entrevista con TUDN, el exarquero del equipo tapatío y de la selección nacional aceptó que las ausencias de Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González le pegarán fuerte al sistema de Gabriel Milito.

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¿Cómo afectan las bajas de Chivas según Oswaldo Sánchez?

El Rebaño Sagrado abre la Liguilla este sábado visitando a los felinos en el Volcán, donde no hace mucho salió goleado por marcador de 1-4.

“A Chivas las bajas le van a venir siempre mal, porque son jugadores que ya arraigaron un sistema táctico con Milito. El hecho de moverle es una oportunidad para los jóvenes, pero desacomodas las estructuras que se venían trabajando, y cuando enfrentas a Tigres, un equipo que tiene grandes jugadores como Correa, Gignac y Guzmán, que tiene prácticamente estrellas en todas sus líneas, pues va a ser complicado”, afirmó.

Sánchez espera que el entrenador argentino haya hecho un buen trabajo con la plantilla juvenil a lo largo del semestre, ya que, si los jóvenes logran mostrarse seguros en el campo, la serie podría ser interesante.

Oswaldo respalda a Óscar Whalley en la portería

Por otro lado, Oswaldo respaldó a Óscar Whalley, quien se perfila para cubrir la baja de “Tala” Rangel en el arco rojiblanco.

“Oscar me parece que está preparado, es un tipo que ha aguantado. Con ‘Tala’ ha aprendido mucho; los dos han estado muy bien y está listo para asumir este rol. Ojalá le vaya bien y demuestre que puede ser un portero confiable para el Rebaño Sagrado”, sostuvo.