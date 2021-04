"El estadio y redes sociales del equipo de mis amores han sacado a lo largo de muchos años la imagen de la bandera #SoloMexicanos en soportes como gafetes, columnas, tienda, etc y hasta en la entrada del inmueble donde la verdad me ha dado muchísimo gusto verlas

"Hoy salgo con infinita tristeza, rabia e impotencia por el hecho de que me corren (literal) del Estadio Akron por festejar un gol, como siempre lo he hecho y, como ellos saben que siempre lo hago (le dan argumento de la bandera). Ahí el argumento que me dan, yo ofrecí guardar mi bandera y seguir viendo el juego en paz, pero no hubo respuesta positiva, triste por perderme en vivo la victoria, por que me sacan entre 10 gentes de la que nunca en la vida me habían 'corrido' como si fuera un delincuente".