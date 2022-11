Paunovic ve en Almeyda su modelo a seguir para triunfar en Chivas

"En las últimas semanas he tenido oportunidad de ver a nuestro equipo 15 veces y saber de los rivales, hay equipos muy peculiares, uno de esos que tiene mucha intensidad que me gusta es Pachuca, que ha sido campeón, es un futbol distinto al europeo, hay muchos parones, muchas disputas, hay espacios, las líneas no están muy juntas y ahí hay oportunidad para nuestro equipo. Hay muchísimo talento, técnicamente muy bueno, son listos, vivos, hay equipos que intimidan, que tienen mucha confianza por sus resultados".