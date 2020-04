¿Playera sin publicidad? En Chivas no descartan volver a hacerlo

“Creo que puede ser otra vez. Es algo que implementó mi padre y que fue muy representativo de su gestión haber limpiado el uniforme, no se puede hacer todo el tiempo, hay momentos que uno se puede dar el lujo de hacer eso, no es buen momento para limpiar la camisa.

“Las crisis siempre son una oportunidad, es algo que tengo gravado en mí, así me crié, así me eduqué. Si uno pone la actitud, la constancia, la disciplina adecuada para convertir la crisis en una oportunidad.

“Se habla mucho de una posible recesión mundial económica, cada día que pasa es un día más complicado para la nación y de cualquier equipo hablando de futbol, sea lo que pase aprendí a no depender de las circunstancias para que uno haga lo que quiera hacer”.

Acerca de cómo Chivas sigue entrenando desde casa para no recaer físicamente, Amaury Vergara asegura que cuenta con un plantel comprometido.

“La situación actual no cambia el rol protagónico de Chivas. Estoy muy impresionado de lo que me expresan, de lo que me platica la directiva, de cómo entrenan, del compromiso, la actitud, yo creo que de esto Chivas va a salir más fortalecido.