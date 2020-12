Chicote lo tiene claro: "Chivas es el mejor equipo de México"

Pese a tener todo el centro de atención, 'Chicote' Calderón sabe que no fue solamente por él el pase a estas Semifinales de la Liguilla , ya que considera que fue por la labor en conjunto del Guadalajara.

"Todos trabajamos, todos corrimos, todos pusimos, así que yo creo que el esfuerzo, el triunfo es de todo el equipo, no nada más mío. Quería más minutos, yo creo que todo mundo quisiera jugar al futbol, tener minutos, más en una Liguilla y más que es un Clásico. Me toca hacer los tres goles con los que estamos en la siguiente fase, entonces ahorita sí estoy muy contento y muy agradecido por la oportunidad que hasta hoy se me ha dado".