'Chicote' Calderón sobre el América: "Mis compañeros se parten la ma..."

Cristian 'Chicote' Calderón , jugador del Club América , no ocultó su felicidad después de conseguir el pase a la Gran Final del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX a costa de Chivas , su exequipo.

"Nos dolió, pero sabíamos que venía algo más importante, nos hubiese gustado también la Concachampions, no se dio, el equipo trabajó para esto, mejorando en los entrenamientos, veo a mis compañeros que se parten la madre por sacar esta madre adelante, se nos dio, representados por el equipo, la unión y el amor por esta playera nos sacó adelante".

"El equipo está bien, contento, no tengo otra cosa más que agradecer a la institución por la oportunidad, es algo importante, tuve por ahí un tipo de problemas que estando en el campo hicieron que se me olvidara lo externo, me siento feliz de llegar a una Final con América, voy por mi primer título acá".