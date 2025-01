El delantero mexicano se dolió de una pierna en la recta final del partido, no salió de cambio, pero el director técnico del Guadalajara, Oscar García, admitió que recibió un duro golpe a la espera de que no sea algo de gravedad.

“La segunda parte hemos defendido muy mal el área, hemos cometido errores que nos han costado los tres goles, no teníamos el partido controlado, un partido muy igualado en ese momento.

“Al final los partidos por muy bien que juegues fuera del área, se define dentro del área y ahí no hemos estado contundentes y hemos cometido tres errores que nos han costado tres goles. Javier sí ha recibido un golpe, pero esperemos no revista en mayor gravedad”, indicó Óscar García en conferencia de prensa posterior al Necaxa vs. Chivas.