"Cuando me entrevisté con Daniel, le hice saber de sus condiciones físicas y entonces le dije que lo contrataba por día. El entrenaba y terminando el día, me preguntaba si venía al otro día. De esa manera lo hicimos durante los primeros 5 días. Después de ese tiempo, le dije que sería por semana. Al cabo de dos semanas y ya con el torneo en puerta, el trato fue por mes: si no respondía en el mes, se le pagaba el tiempo y se anulaba el contrato que tenía con el club".