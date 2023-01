Charly Rodríguez sueña con volver a Europa antes de su retiro como futbolista

"Creo que podría ser que hay algunos casos, pero yo al final voy a lo mismo, cada quien tendrá sus metas y sus sueños. A mí en lo personal, soy alguien que me iría a donde me dijeran, sea lo que sea que me dieran, porque al final yo lo hablaba con César (Montes) ahora que pudo salir al Espanyol, al final va a llegar la hora de nuestro retiro y yo creo que a mí no me gustaría quedarme con que toda mi vida esté recordando si me hubiera ido y qué hubiera pasado.