Carlos Adrián Morales: "Pumas corrió con suerte"

"Fue un partido bastante parejo, ambos equipos buscaron siempre el arco rival, creo que de alguna forma Pumas corrió con suerte gracias a Talavera, al final también hubo un tiro de Canelo que pega en un compañero, a Triverio, más allá de decirte que generamos más o no, fue un juego bastante parejo, independientemente de la situación del gol de ellos, pero me quedo contento y sastisfecho con lo que hizo mi equipo, con la entrega, el trabajo que hicieron los jugadores, estoy bastante tranquilo", dijo en conferencia de prensa.

¡Triverio no estorbes! Toluca se pierde el empate

"Si tú te vas a analizar realmente el partido, el primer tiempo alguna jugada clara o que haya generado cierta incertidumbre de Pumas, creo que no la hay, al rato o mañana que analice el video ya veré, pero el equipo trabajo todo el partido", agregó.

"Me deja contento el desarrollo de mi equipo, incluyendo lo que pasó con mi portero, Luis es un gran portero, son circunstancias del futbol, todo el mundo se equivoca, no pada nada en esa parte, me quedo con el esfuerzo de mis jugadores, muy satisfecho en esa parte".