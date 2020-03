Canterano del América donaría su salario a afectados por coronavirus

Morrison , quien registra 6 goles en la Sub-20 durante el Clausura 2020 , señaló que sería lo justo pues los jugadores no están yendo a entrenar y en cuestión económica no le afectaría, ya que cuenta con ahorros.

“Como jugador de la Sub-20 no me afectaría porque no estamos yendo a entrenar al club, no utilizo el transporte, si deciden dar el parón (de sueldos) como en otras ligas, te mantienes con el dinero que vas ahorrando”, agregó.