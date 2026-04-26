Atlas Camilo Vargas advierte que Atlas será muy peligroso tras clasificar a la Liguilla 2026 El arquero colombiano se lució atajando un penal que los tiene en la 'fiesta grande'.

Video "Ha sido un semestre muy difícil": Camilo Vargas se alivia tras clasificar

Camilo Vargas habló tras la dramática clasificación de Atlas a la Liguilla tras derrotar de último minuto al América a domicilio en la última jornada de la fase regular del Clausura 2026.

El veterano portero colombiano se dijo agradecido con todo el equipo por el gran esfuerzo y advirtió que Atlas tiene las mismas posibilidades que el resto de alzar el título una vez estando en Liguilla.

PUBLICIDAD

"Ha sido un semestre muy difícil, mucha turbulencia fuera de la cancha, de la Academia, pero mérito a este grupo que creyó, que nunca bajó los brazos, que siempre tuvo un aliento más para seguir peleando hasta la última fecha y esto no para acá, una vez que entras a la Liguilla todos podemos pelear por el título", comentó para TUDN.

Camilo Vargas fue uno de los héroes del partido de Jornada 17 en el Estadio Banorte, junto a 'Ponchito' González, autor del gol, al atajar el penal a Raphael Veiga a los 20 minutos del primer tiempo y permitir que Atlas ascendiera a la sexta posición asegurando su boleto en la 'fiesta grande'.

"Gracias a dios lo pude atajar y eso nos ayudó para mantener el cero hasta el último. El esfuerzo de los muchachos fue impresionante, no sé cuánto corrimos detrás de ellos, pero así se pelea ante grandes equipos como el América en su casa y una genialidad de Poncho nos da los tres puntos".