Así es el calendario de Monterrey para la Liga MX Clausura 2025

ESTE ES EL CALENDARIO DEL MONTERREY EN LA LIGA MX CLAUSURA 2025

Jornada 1: Monterrey vs. Puebla, sábado 11 o domingo 12 de enero a las 19:00 H Centro

Jornada 2: Toluca vs. Monterrey, sábado 18 de enero 19:00 H Centro

Jornada 3: Monterrey vs. Pachuca, sábado 25 de enero 19:99 H Centro

Jornada 4: Atlas vs. Monterrey, miércoles 29 de enero 19:00 H Centro

Jornada 5: Monterrey vs. Necaxa, sábado 1 de febrero 19:00 H Centro

Jornada 6: FC Juárez vs. Monterrey, sábado 8 de febrero 21:00 H Centro

Jornada 7: Querétaro vs. Monterrey, domingo 16 de febrero 17:00 H Centro

Jornada 8: Monterrey vs. Atlético de San Luis, sábado 22 de febrero 19:00 H Centro

Jornada 9: Mazatlán vs. Monterrey, martes 25 de febrero 21:00 H Centro

Jornada 10: Monterrey vs. Santos Laguna, domingo 2 de marzo 20:00 H Centro

Jornada 11: Cruz Azul vs. Monterrey, sábado 8 de marzo 19:00 H Centro

Jornada 12: Pumas vs. Monterrey, domingo 16 de marzo 18:00 H Centro

Jornada 13: Monterrey vs. Tijuana, sábado 29 de marzo 21:00 H Centro

Jornada 14: Monterrey vs. Chivas, sábado 5 de abril 19:00 H Centro

Jornada 15: Tigres vs. Monterrey, sábado 12 de abril 19:00 H Centro

Jornada 16: Monterrey vs. América, miércoles 16 de abril 19:00 H Centro

Jornada 17: León vs. Monterrey, domingo 20 de abril 19:00 H Centro