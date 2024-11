"Él pierde una Final y no quiere hablar con nadie, se enoja, se molesta... se le quita a los dos minutos, a mí si me dura una semana entera, somos americanistas y siempre hay hasta cábalas, seré gorrón y hasta soy su mesero, yo tengo que estar en la Final y festejar con él".

"Yo he estado en el palco de Emilio y de repente me dan ganas de decirle, 'baja y cachetea a esos weyes que están jugando del carajo', Emilio no se mete, ¿crees que va a bajar a decirle pon a este wey? Claro que no, él que piense eso está mal".