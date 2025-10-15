    Douglas Costa

    Brasileño Douglas Costa podría ser la nueva estrella de la Liga MX

    El multicampeón con Bayern Múnich y Juventus fue ofrecido a varios equipos mexicanos.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¿Nueva estrella? Multicampeón con Bayern y Juventus llegaría a la Liga MX

    La Liga MX podría sumar una nueva estrella internacional para el Torneo Clausura 2026 y es que desde Brasil vinculan a Douglas Costa con el futbol mexicano.

    El medio RTI Esporte reporta que el agente de Douglas Costa lo ha ofrecido a varios equipos de la Liga MX, incluidos América, León y Pumas.

    PUBLICIDAD

    El extremo brasileño de 35 años es agente libre desde principios de septiembre cuando dejó el Sydney FC de Australia, donde militó desde agosto del 2024 y disputó 25 partidos con saldo de seis goles y ocho asistencias.

    El sitio brasileño reporta que el agente de Douglas espera lograr un contrato por dos temporadas en la Liga MX, pero hasta el momento ningún club ha mostrado un interés real por ficharlo en el próximo mercado de transferencias.

    El futbolista se está entrenando por separado en busca de volver a jugar en una liga competitiva luego de sufrir varias lesiones en las últimas temporadas.

    Douglas Costa recientemente jugó en la MLS con Los Angeles Galaxy y tuvo una exitosa carrera en Europa siendo multicampeón con Bayern Múnich y Juventus.

    El brasileño también militó en el Shakhtar Donetsk, mientras que en su país ha defendido las camisetas del Gremio y Fluminense.

    Más sobre Douglas Costa

    1:16
    ¿Nueva estrella? Multicampeón con Bayern y Juventus llegaría a la Liga MX

    ¿Nueva estrella? Multicampeón con Bayern y Juventus llegaría a la Liga MX

    1:04
    ¡Lo que se hubiera perdido! Revelan que si Pulido no se iba, Tigres se quedaba sin Gignac

    ¡Lo que se hubiera perdido! Revelan que si Pulido no se iba, Tigres se quedaba sin Gignac

    1:02
    ¡A solo una firma! Tigres estuvo cerca de contratar a Douglas Costa

    ¡A solo una firma! Tigres estuvo cerca de contratar a Douglas Costa

    1 min
    Tigres estuvo a punto de fichar a Douglas Costa en 2010

    Tigres estuvo a punto de fichar a Douglas Costa en 2010

    Relacionados:
    Douglas Costa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD