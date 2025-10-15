Video ¿Nueva estrella? Multicampeón con Bayern y Juventus llegaría a la Liga MX

La Liga MX podría sumar una nueva estrella internacional para el Torneo Clausura 2026 y es que desde Brasil vinculan a Douglas Costa con el futbol mexicano.

El medio RTI Esporte reporta que el agente de Douglas Costa lo ha ofrecido a varios equipos de la Liga MX, incluidos América, León y Pumas.

PUBLICIDAD

El extremo brasileño de 35 años es agente libre desde principios de septiembre cuando dejó el Sydney FC de Australia, donde militó desde agosto del 2024 y disputó 25 partidos con saldo de seis goles y ocho asistencias.

El sitio brasileño reporta que el agente de Douglas espera lograr un contrato por dos temporadas en la Liga MX, pero hasta el momento ningún club ha mostrado un interés real por ficharlo en el próximo mercado de transferencias.

El futbolista se está entrenando por separado en busca de volver a jugar en una liga competitiva luego de sufrir varias lesiones en las últimas temporadas.

Douglas Costa recientemente jugó en la MLS con Los Angeles Galaxy y tuvo una exitosa carrera en Europa siendo multicampeón con Bayern Múnich y Juventus.