Los boletos para la Final de vuelta en el Estadio Azteca entre Cruz Azul vs. Santos se agotaron en segundos en el portal de internet encargado de la venta este mismo miércoles, Ticketmaster.com.mx .

En cuestión de un abrir y cerrar de ojos, fueron pocos los aficionados que lograron ingresar a conseguir un par, cuatro o tres tickets para conocer al nuevo campeón de la Liga MX, al salir la leyenda "Boletos no disponibles".

A través de las redes sociales, muchos aficionados se quejaron que en su primer intento ya aparecía la leyenda. "Me estás diciendo que los boletos para el Cruz Azul vs Santos del domingo se acabaron en 15 segundos?", posteó el usuario @gvegap.

"Trate de conseguir boletos para la final Cruz azul vs Santos, pero como siempre el sistema de Ticketmaster es terrible. La venta comenzó a las 11 am; 11:00:01 y ya no había boletos. Ni hablar, es la misma historia de siempre", expresó otro usuario.