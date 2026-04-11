Liga MX Atlas vs. Monterrey: tres jugadores causarán baja por los Zorros tras el Clausura 2026 Estos son los elementos que por pertenecer a Grupo Orlegi no continuarán con los Rojinegros de cara al Apertura 2026.

Video Atlas vs. Monterrey: estas son las primeras bajas de los Rojinegros en pleno Clausura 2026

Atlas vs. Monterrey se enfrentaron en el Estadio Jalisco este sábado como parte de la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026 y en el que los Zorros tratarán de quebrar una racha sin victorias como local, al igual que Rayados en condición de visitante.

En medio de un proceso de compra-venta, confirmado por Aníbal Fájer, presidente del Atlas, Diego González, quien es de Grupo Orlegi, no continuará en el equipo a partir de verano, informó este sábado Erick López para TUDN.

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Tampoco Eduardo ‘Mudo’ Aguirre, quien también es de Grupo Orlegi, seguirá en los Rojinegros con miras hacia el siguiente torneo de la Liga MX, el Apertura 2026, que se disputará tras la Copa Mundial de la FIFA.

Asimismo, la joya de la canterana, Luis Gamboa, a quien lo renovaron hace algunas semanas, tampoco pertenecerá al Atlas debido a que Grupo Orlegi se quedará con el canterano rojinegro.

Sin embargo, Luis Gamboa sí seguirá en las filas rojinegras pero en calidad de préstamo hasta diciembre, aunque su destino, pase lo que pase, no será en las filas tapatías, de acuerdo a la información que se tienen en este momento.

Diego González, quien es uno de los jugadores a dejar al Atlas, ha sido notoria su baja de juego; el paraguayo tiene apenas un gol en lo que va del semestre en lo que es su tercer torneo con esta playera.