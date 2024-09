HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 7 DEL APERTURA 2024 DE LIGA MX

Puebla tomó un respiro con par de triunfos que lo sacaron de la parte baja de la tabla y ahora recibe a un Querétaro que aún no sabe ganar, pero ya tiene al menos su primer punto del certamen. Este partido que será el viernes 13 de septiembre a las 6:00 pm del centro de México y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Los dos equipos vienen de no poder ganar en la Jornada 6 previo al receso de la Fecha FIFA, Atlas tiene más crédito con sus 11 puntos conseguidos, pero Pachuca debe empezar a puntuar con apenas 5 unidades en el certamen. Este partido es el viernes 13 de septiembre a las 7:00 pm tiempo del centro de México en ViX y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Gran partido en Aguascalientes con el Necaxa vs. Pumas, donde los Rayos poco a poco se asoman a zona de Liguilla y los de la UNAM llevan tres derrotas al hilo entre Liga MX y Leagues Cup. El partido es este viernes 13 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en ViX y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

El Clásico Nacional América vs. Chivas engalana la Jornada 7 del Apertura 2024 de Liga MX, con unas Águilas que suman cuatro partidos sin ganar y con un Guadalajara que lleva seis partidos sin perder, aunque las estadísticas quedan de lado en este duelo por el orgullo. El partido es este sábado 14 de septiembre a las 6:50 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX; a las 8:50 pm ET, 7:50 pm CT y 5:50 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

El cierre de la Jornada 7 será en La Comarca Lagunera con un Santos vs. Rayados, donde los Guerreros por fin encontraron el triunfo la fecha pasada y Monterrey no quiere perder el ritmo ante los líderes. El partido es este sábado 14 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en ViX; a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 am PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.