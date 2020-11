Arturo Brizio desmiente palabras de Roberto García Orozco

"Nosotros no recibimos ningún tipo de presión, los equipos han sido muy respetuosos y hay una gran cmounicación, pero de ahí a que un equipo pida o diga 'no quiero a Fulano o pido Perengano', no es así, de ninguna manera, lo afirmo categóricamente".

"Yo considero que me vetaron varias veces de no pitarle al América por aplicar el reglamento, Mucho tiempo no le arbitré yo, algo parecido a lo que sucede con César porque prácticamente cada vez que me tocaba arbitrarle estaba Miguel o tenía yo jugadas donde aplicaba la regla", comentó en la entrevista.