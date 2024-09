“Estuve a punto de ir Argentina a dirigir ahora, tuve varias posibilidades, pero preferí que no. También estuve a punto de ir a la liga árabe en junio, pero no me animé. Ahora estoy esperando. Si en México se da para los equipos que yo quiero, iría a México y si no, me iré en otro lado. Pero en diciembre voy a dirigir”, sentenció.