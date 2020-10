Antonio Sancho afirma que apoyó a José Antonio García

Luego de que fue señalado por José Antonio García como uno de los responsables de que actualmente se encuentre en silla de ruedas debido a una lesión en la cadera; sin embargo, Antonio Sancho , ex directivo de Pumas salió al paso y aseguró que en su momento le brindaron el apoyo necesario, aunque reconoció que le pidió que la rehabilitación la hiciera con la gente del club y no de manera externa, como era el deseo del jugador.

“Es una pena lo de Toño y yo hablo de cuando llegué a Pumas y él ya estaba lastimado, en ese momento no pudimos contar con él. Creo que Toño ya llevaba una o dos operaciones de cadera y se había operado con Víctor Ilizariturri, y había que hacerle otra operación, y decide operarse con Ilizariturri, luego habla conmigo para ver si la rehabilitación la podía hacer con Pecanha que en ese entonces estaba en Puebla y no lo conocía, le dije que la rehabilitación la tenía que hacer con la gente del club, y ellos habían estado pendientes de la operación, y se rehabilitó", dijo en entrevista con Récord.

“Por lo que veo me mencionan porque el problema es la rehabilitación que es lo que me están achacando, pero se rehabilitó, se le dio seguimiento y jugó un año (en Zacatepec); quería rehabilitarse en otro lado, pero las instituciones tienen áreas médicas para ver por el jugador. No sé qué pasó después de lo que me tocó a mí”, señaló.