Liga MX Antonio Mohamed ve derrota de Toluca como oportunidad para mejorar en lo que viene Antonio Mohamed considera que la derrota ante Gallos ayudará a Toluca a mejorar.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Antonio Mohamed busca sacarle provecho a la derrota ante Gallos

Ninguna derrota es bien recibida, pero para Antonio Mohamed, el descalabro por la mínima diferencia ante Querétaro debe ser benéfico para mejorar tanto en el cierre del Torneo Clausura 2026, como en los juegos definitorios de la Concacaf Champions Cup.

Toluca sumaba tres fechas en el torneo casero sin perder, aunque los últimos dos habían sido empates. Pese a la derrota, los choriceros se mantiene en la tercera posición de la tabla general.

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¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre la derrota contra Gallos Blancos?

Luego del encuentro ante Gallos Blancos, el 'Turco' no se mostró nada contento, pero aseguró que ya se le dio vuelta a la página y ahora hay que pensar en Los Angeles Galaxy para el choque de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

“Sabemos que va a ser una seguidilla larga de partidos. Ahora a recuperarse y pensar en el miércoles, siempre digo que el partido más importante es el que viene. Nunca nos gusta perder, pero creo que la derrota llega en buen momento para analizar y para ver qué dejamos de hacer. Este tipo de tropezón nos ha pasado en otro momento y nos ha servido para recomponer y salir adelante”, apuntó.

Pérdidas de balón fueron claves para la derrota de Toluca

Por otro lado, explicó que las desconcentraciones fueron claves para salir con la derrota. Respetó el plan de juego de Gallos, pero indicó que los errores propios terminaron por costar el resultado.