Monterrey Anthony Martial causa baja de Rayados de Monterrey para el torneo Apertura 2026 La era Matías Almeyda comienza a mover sus piezas de cara al próximo torneo.

Video Anthony Martial deja de ser jugador de Monterrey tras llegar a mutuo acuerdo

El Torneo Apertura 2026 de Liga MX está aún lejos de iniciar, pero no para Rayados de Monterrey, que tras hacer una limpia en su dirección técnica ha comenzado a mover sus piezas.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano y a falta de hacerse oficial por parte del club, una de las primeras víctimas de la era Matías Almeyda en el cuadro de Rayados ha sido el delantero francés Anthony Martial.

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La fuente señala que el jugador y la directiva regiomontana llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato y convertirse en agente libre.

Cabe destacar que Martial aún contaba con un año en su contrato con el cuadro de Monterrey, pero tras una profunda evaluación de su bajo rendimiento deportivo y las expectativas no cumplidas se concluyó terminar con la relación laboral.

El exjugador del Manchester United, considerado en su momento con el potencial para llegar a ser el mejor futbolista del planeta, termina así una etapa decepcionante más en su incierta carrera.