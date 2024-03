"Felicitar a Santos, ha competido muy bien, hicieron un buen trabajo, tuvimos una noche fatídica en la que no nos salió nada, hasta el 0-0 tuvimos situaciones de gol, no concretamos, vamos sobre el descanso sobre el 1-0, tratamos de modificar, sufrimos la expulsión en el 2T, ahí se hizo todo cuesta arriba.

"Pudimos descontar, convirtieron el tercero. mi diagnóstico es que el 2T fue todo cuesta arriba, cuando pudimos meternos no concretamos, al final el futbol hoy en día se define en los detalles y no estuvimos finos", agregó.

"Los futbolistas que tenemos me generan admiración, tienen un amor propio, van, van, y siguen yendo, es algo que a uno como DT, lo enorgullece, me genera admiración, tomamos riesgos para ir por el resultado, y genera espacio para el rival, ellos acaban convirtiendo, si fue justo o no, no existe, es futbol, ellos concretaron, nosotros no, y ganaron bien".