Ángel Reyna estudia para ser entrenador y sueña con dirigir al América

"Sí, voy a dirigir al América, te diría a todos los equipos donde jugué, menos a los Pumas, pero sí me va a encantar regresar al club, a mi casa. Así como un día me tuve que ir para buscar un mejor futuro y luego regresar y ganarme ese lugar ahí en el club, ahora voy a regresar como técnico y también aportarle todo lo que me aportó el club y todo lo que me dejó el futbol también regresarlo".