Ángel Mena advierte que León saldrá a imponer su estilo en los dos juegos ante Atlas

"La verdad que cuando te dicen que es un ligamento cruzado, de entrada son 6 meses de no poder competir y mi objetivo principal del torneo era recuperarme y estar bien físicamente y sobre todo que la rodilla respondiera como lo ha hecho, he tenido una buena recuperación, no he tenido dolores raros, terminamos adelantarnos un poco los procesos", dijo en entrevista con TUDN.