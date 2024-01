Andrés Guardado sobre León: "Demostraron que querían que fuera con ellos"

"Elegí León porque fueron los que me demostraron que quería que fuera con ellos, los que realmente pusieron todos los esfuerzos para que fuera para allá y no estoy hablando del tema económico".

"León tiene una visión de trabajo muy parecida a la mía y eso me gusta, me ha marcado en la balanza para tomar la decisión de regresar a México en este momento, no sabía si quería seguir jugando o no, pero al final al día a día te lo va diciendo el cuerpo, todavía puedo ser útil, ayudar dentro como fuera de la cancha y León me ofreció eso, sentirme útil, querido