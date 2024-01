Bava 'confirma' a Guardado en León y rechaza que sea un "negocio"

"Nos va a aportar independientemente de la edad, he visto funcionamiento de jugadores, él a su edad no es un negocio, es una solución, negocio son los chicos de 12 o 21, hoy él no es para el mercado, pero es una solución y será un gran aporte".

Bava refirió que Andrés Guardado puede aquejar solamente la falta de minutos en las últimas temporadas con el Real Betis; no obstante, dejó en claro que la calidad del 'Principito' no está en duda.

"La calidad que es innata, la experiencia, va a aportar muchísimo, en los últimos tiempos no tuvo los minutos que hubiese querido, pero también está en una liga que es muy competitiva, con planteles competitivos, y el entrenador puede optar por otra pieza, no quiere decir que esté mal, el futbol no se juega con cédula ni para arriba ni para abajo, hay jugadores con plenitudes de edad que no tienen la dinámica que él tiene".