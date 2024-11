"Hacer pública mi decisión de dejar el futbol, que terminando esta temporada dejar de ser jugador profesional después de 19 años, no tengo nada preparado, simplemente quiero que me salgan las palabras del corazón, de la cabeza. Agradecer a Jesús Martínez de retirar en México después de hacer prácticamente mi carrera fuera".

"Agradecerle al Atlas que me formó y después a cada uno de los equipos a los que pertenecí, Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer LEverkusen, PSV, Betis, no sabría como agradecer la confianza que me tuvieron, los momentos que viví ahí".