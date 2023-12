El sudamericano no dudó en afirmar que ambas son finales "similares", si bien esta condición la da la grandeza del conjunto azulcrema.

"Creo que sí (hay rivalidad), que tienen un merecimiento importante, peleando por el título, por diversas circunstancias no llegaron a más Finales en torneos pasados, puede ser un escenario encontrarnos más veces en una Final o Semifinal, los Clásicos se crean estando una década o cierto tiempo peleando por títulos, son dos clubes que tienen todo para estar más de una vez peleando por títulos, por una Final, es un partido que va a repetirse de aquí al frente".

SIBOLDI CONSIDERA QUE ES UNA FINAL "JUSTA"

"Sí, es una Final justa, me enfoco lo que hizo América y nosotros, lo que hizo Rayados será un tema de ellos, un segundo lugar merecido, pero no me compete. Nosotros hicimos un buen torneo, con regularidad, eso llevó a tener casi siempre a estar en los primeros cuatro, en términos generales se hizo y a pesar de todo, fuimos a últimas instancias".